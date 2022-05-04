⚽REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid - Manchester City mücadelesi için heyecanlı bekleyiş başladı! Finale adını yazdırmak isteyen her iki takım için de oldukça önem taşıyan rövanş maçının detayları futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ederken; ‘Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?’ sorularının cevabı ve maçın muhtemel 11’leri haberimizde…

⚽Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırmaya başaldı. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

⚽REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

FİNAL BİLETİNİ ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanş��nda bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

👉⚽Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

👉⚽İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.