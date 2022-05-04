UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, evinde Manchester City’i ağırladı. Mücadeleyi uzatmalarda Real Madrid 3-1’lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ekip oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede 73. dakikada Manchester City, Mahrez ile öne geçerken; Real Madrid'li Rodrygo 90. dakikada attığı 2 golle maçı 2-1'lik skorla uzatmaya taşıdı.

Uzatmaların 94. dakikasında Karim Benzema, attığı penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. 120 dakika bu sonuçla sona erdi ve Real Madrid toplamda 6-5'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

DEVLER LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'i eleyen Real Madrid finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool da yarı finalde İspanyol ekibi Villarreal'i elemişti.