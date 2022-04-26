UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ile Chelsea'yi kupa dışına iten Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MANCHESTER CITY REAL MADRID İLK 11'LER
M. City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus.
R. Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo, Benzema.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
M. CITY'NİN YARI FİNAL YOLU
A Grubu'nu lider bitiren Manchester City son 16 turunda Sporting'i ve çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i eleyerek yarı finale kaldı.
REAL MADRID'İN YARI FİNAL YOLU
D Grubu 1.'si Real Madrid son 16 turunda PSG'yi, çeyrek finalde ise Chelsea'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.