Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Juventus sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Pelligrini; Vlahovic, Morata

Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma