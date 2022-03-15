Ajax 0-1 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Ajax ile Benfica karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, 2-2 biten maçın rövanşında rakibini Nunez'in golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 01:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax ile Benfica, Johan Cruijff Arena'da kozlarını paylaştı.
Portekiz ekibi, 2-2 biten maçın rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
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