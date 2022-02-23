UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Atletico Madrid - Manchester United maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix.
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.