Chelsea-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 turu maçında Chelsea sahasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk edecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Chelsea-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 10:36