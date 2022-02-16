Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 5-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, "Beni yanlış anlamayın ama daha iyisini yapabilirdik. En iyi performansımız bu değildi. Bazı oyuncularımızın performansı düşüktü. Kolay toplar kaybettik. Sporting ile aramızdaki fark kesinlikle 5-0 değil. Çeyrek finalde olmamız gereken diğer maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.