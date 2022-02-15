PSG-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSG-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, evinde Real Madrid’i ağırlayacak. PSG – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG – Real Madrid maçına dair her türlü detay haberimizde.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 09:25