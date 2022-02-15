UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
PSG-REAL MADRİD CANLI İZLE
Günün öne çıkan maçında PSG, İspanyol devi Real Madrid'i evinde ağırlayacak. PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması 15 Şubat Salı (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu EXXEN'den canlı yayınlanacak.
PSG-REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Paredes, Pereira, Verratti; Mbappe, Messi, Neymar
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius