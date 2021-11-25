25 Kasım 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Club Brugge 0-5 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leipzig deplasmanda farka koştu!

Leipzig deplasmanda farka koştu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan mücadeleyi RB Leipzig, 5-0'lık skorla kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku, 17. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Emil Forsberg ve 26. dakikada Andre Silva kaydetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 4'e yükseltti. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun son haftasında RB Leipzig, kendi sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Club Brugge ise, Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak.

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