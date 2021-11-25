Club Brugge 0-5 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leipzig deplasmanda farka koştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan mücadeleyi RB Leipzig, 5-0'lık skorla kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku, 17. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Emil Forsberg ve 26. dakikada Andre Silva kaydetti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 4'e yükseltti. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun son haftasında RB Leipzig, kendi sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Club Brugge ise, Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri