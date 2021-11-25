Atletico Madrid 0-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan'dan kritik galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Atletico Madrid, sahasında Milan'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 1-0 yenerek son maçlar öncesi kritik bir 3 puan kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Atletico Madrid, sahasında Milan ile kozlarını paylaştı. Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golü 87'de Junior Messias kaydetti. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez maça çıkan ve 35 dakika oynayan Messias, takımına önemli bir galibiyet getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanda kalırken, AC Milan da 4 puana yükseldi ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı.
Grupta son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Porto deplasmanına gidecek. AC Milan sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
İŞTE B GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Liverpool: 15
Porto: 5
Atletico Madrid: 4
AC Milan: 4
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