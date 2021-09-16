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Liverpool 3-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Düelloda ayakta kalan Liverpool!
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Liverpool ile Milan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta İngiliz devi, maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. B grubunda Avrupa'nın iki devi Liverpool ile Milan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta ayakta kalan taraf Jürgen Klopp'un öğrencileri oldu. Liverpool maçı 3-2 kazandı.

Heyecan dolu karşılaşmada perdeyi 9. dakikada Tomori, kendi kalesine attığı golle açtı. İlk yarının son dakikalarına girilirken Milan, 42. dakikada Rebic ve 44. dakikada Diaz'ın golleriyle skoru biranda 2-1'e getirerek devreyi önde kapattı. İngiliz ekibi ikinci yarının hemen başına, 48. dakikada Mısırlı golcüsü Mohamed Salah ile durumu eşitlemeyi başardı. Mücadelede perdeyi Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson 69. dakikada kapattı.

Liverpool'da Mohamed Salah, 14. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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