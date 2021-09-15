15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu ilk maçında Inter ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. D grubu ilk maçında Inter ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Real Madrid maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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