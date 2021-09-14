15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona 0-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Bayern Münih!

Dev maçta kazanan Bayern Münih!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol devi Barcelona ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Bavyera temsilcisi Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin (2) golleriyle deplasmanda 3-0 galip geldi ve Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman devi 3-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih Devler Ligi'ne galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona ise haftayı puansız kapattı.

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