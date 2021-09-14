Barcelona 0-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Bayern Münih!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman devi 3-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih Devler Ligi'ne galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona ise haftayı puansız kapattı.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ