19 Ekim 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann: Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım

Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol ile karşılaşacak RB Leipzig'de, teknik direktör maç öncesi açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki teknik adam, "Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım" dedi.

Nagelsmann, müsabakanın yapılacağı RB Arena'da düzenlediği basın toplantısında, Medipol ile geçmişte 2 zorlu maçta karşılaştığını belirterek, takımın değiştiğini, ancak temel yapısında benzerlik olduğunu ifade etti.

"Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım." diyen Nagelsmann, İstanbul ekibinin hak ederek geçen sezon 'de şampiyon olduğunu anımsattı.

Turuncu-lacivertli takımın lige iyi başlamadığına işaret eden Nagelsmann, "Ancak doğru bir zamanda (Trabzonspor'a karşı) bir galibiyet elde ettiler. Bu çok önemliydi." dedi.

33 yaşındaki teknik direktör, son maçtaki bu galibiyetin turuncu-lacivertli takıma öz güven getirdiğini kaydetti.

Nagelsmann, Başakşehir'deki Demba Ba gibi isimlerin tecrübesine işaret ederek "Özellikle bu deneyimli futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni kullanarak kendilerini göstermek isteyeceklerini ve ekstra motivasyonla bu müsabakalara çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Yarın oynayacakları karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Nagelsmann, karşılaşmadan galip ayrılacaklarını iddia etti.

KLOSTERMANN VE HAIDARA KADRODA OLMAYACAK

Nagelsmann, yarınki karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle Lukas Klostermann'ın yanı sıra Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer'in oynamayacağını, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi sonucu beklenen Malili futbolcu Amadou Haidara'nın da kadroda yer almayacağı bilgisini paylaştı.

Leipzig'in teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da gruptan çıkmak istediklerini belirterek, bunan dolayı grubu ilk 2 sırada tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Nagelsmann, Trabzonspor'dan sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un oynayıp oynamayacağına ilişkin bir soruya da, Norveçli oyuncunun Leipzig takımıyla çok az antrenman yaptığını, forvette hangi futbolcuların oynayıp oynamayacağına bu akşam yapılacak son antrenmanın ardından karar vereceğini belirtti.

Basın toplantısına katılan kaleci Peter Gulacsi de, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerinden dolayı takım olarak mutlu olduklarını ifade ederek, geçen sezona göre daha zor bir grupta yer aldıklarını belirtti.

Gulacsi, yarın da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayarak, "Bunun için yarınki maç önemli." yorumunu yaptı.

Maçta favori olup olmadıklarını bilmediğini, bunu uzmanların değerlendireceğini belirten tecrübeli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları her sezon tecrübe kazandıklarını, bu sezon da geçen sezondan daha iyi olduklarını göstermek istediklerini kaydetti.

Leipzig ekibi, basın toplantının ardından antrenman sahasında son idmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

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