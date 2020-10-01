İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı... Temsilcimiz Başakşehir'in de içerisinde yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde son torbalar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından kura çekimi beklenmeye başlandı.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. Torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:
1. Torba
Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto
2. Torba
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax
3. Torba
RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar
4. Torba
Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros
* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2'ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.
GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:
PAOK 1-2 Krasnodar
Salzburg 3-1 Maccabi Tel Aviv
Midtjylland 4-1 Slavia Prag
Alex Telles'e transfer şoku! Manchester United...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama