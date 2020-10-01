01 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.10.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı... Temsilcimiz 'in de içerisinde yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde son torbalar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından kura çekimi beklenmeye başlandı.

Temisilcimiz 'in 4. Torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:

1. Torba

Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto

2. Torba

Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City

Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax

3. Torba

RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar

4. Torba

Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros

* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2'ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.

GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

PAOK 1-2 Krasnodar
Salzburg 3-1 Maccabi Tel Aviv
Midtjylland 4-1 Slavia Prag

Alex Telles'e transfer şoku! Manchester United...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
Şampiyonlar Ligi play-off turunda günün sonuçları Şampiyonlar Ligi play-off turunda günün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör