30 Eylül 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi play-off turunda günün sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

play-off turu maçlarında , ve Ferencvaros rakiplerini eleyerek gruplara katılmaya hak kazandı.

play-off turu 3 maçla geçildi. ekibi , ekibi ve ekibi Ferencvaros rakiplerini eleyerek gruplara katılmaya hak kazandı. İşte günün sonuçlar��:

D. Kiev 3-0 Gent
Omonia 0-0 Olympiakos
Ferencvaros 0-0 Molde

FERENCVAROS 25 YIL SONRA GRUPLARA KALDI

Öte yandan Ferencvaros, 25 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

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