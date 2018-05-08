Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Avrupa kupalarına katılmak için de kıyasıya bir mücadele var. Peki Şampiyonlar Lig'ine hangi takım direk katılacak? İkinci, olan takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Türkiye Kupası, 3. ve 4. takımı etkileyecek mi? F.Bahçe kupayı kazanırsa 5. Avrupa'ya gidecek mi? bu soruların cevabı haberimizde...

Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli.