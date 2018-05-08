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    08 Mayıs 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Süper Lig'de hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılacak?

    Süper Ligde Devler Ligi yarışı!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Avrupa kupalarına katılmak için de kıyasıya bir mücadele var. Peki Şampiyonlar Lig'ine hangi takım direk katılacak? İkinci, olan takım 'nde kaç ön eleme oynayacak? Türkiye Kupası, 3. ve 4. takımı etkileyecek mi? F.Bahçe kupayı kazanırsa 5. Avrupa'ya gidecek mi? bu soruların cevabı haberimizde...

    Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden , Başakşehir ve için şampiyonluğun yanı sıra 'ne katılmak da son derece önemli.

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