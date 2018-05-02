Roma Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Finale yükselecek takımı belirleyecek maç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Roma ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Anfield Road'ta rakibini 5-2 mağlup eden Liverpool evinde elde ettiği avantajını koruyup finale yükselmek istiyor. Peki, Roma Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ROMA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı finalde Roma ile Liverpool 2 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 21:45'te başlayacak karşılaşmayi Tivibuspor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.





Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, El Shaarawy

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané

Saat: 21.45

Yayın: Tivibu Spor 2