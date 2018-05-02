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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Roma Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Roma-Liverpool | CANLI ANLATIM
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Finale yükselecek takımı belirleyecek maç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    Roma ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Anfield Road'ta rakibini 5-2 mağlup eden Liverpool evinde elde ettiği avantajını koruyup finale yükselmek istiyor. Peki, Roma Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    ROMA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi yarı finalde Roma ile Liverpool 2 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 21:45'te başlayacak karşılaşmayi Tivibuspor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.



    Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, El Shaarawy
    Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané
    Saat: 21.45
    Yayın: Tivibu Spor 2

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