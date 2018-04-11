Real Madrid, Juventus'u Ronaldo ile yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus sahasında 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bernabeu'da futbol mucizesine imza atmaya çok yaklaşmışken 90+2'de turu kaybetti. Bernabeu'da 3-0 öne geçen Juventus, 90+2'de kalesinde penaltı golüne engel olamadı ve turnuvaya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid sahasında Juventus'a 3-1 mağlup olsada yarı final biletini alan taraf oldu.
Juventus, 2 ve 37. dakikalarda Mario Mandzukic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne tamamladı. Torino ekibi 62'de Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a da getirdi.
Herkes maç uzatmalara gidiyor derken 90+3 Benatia, karşı karşıya pozisyonda Vazquez'i indirdi hakem penaltıya hükmetti. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
Penaltıda topun başına geçen Ronaldo topu ağlara gönderdi ve takımını yarı finale taşıdı.
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