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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 02.04.2018

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

    Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

    Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

    4 Nisan Çarşamba:

    Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

    Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)

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