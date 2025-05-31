Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Akintola, 50. ve 90+3. dakikada Ali Sowe, 72. dakikada Eray Korkmaz ve 90+1. dakikada İbrahim Olawoyin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı'dan geldi.
Sezonu galibiyetle kapatan Çaykur Rizespor, Süper Ligi 49 puanla 9. sırada tamamladı. Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ise sezonu 26 puan ile 18. sırada noktaladı.