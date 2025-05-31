Çaykur Rizespor 5-2 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u 5-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Hatayspor ise lige mağlubiyetle veda etti. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 18:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2025- 18:05