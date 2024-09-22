Çaykur Rizespor ile Samsunspor Süper Lig'in 6. haftasında Rize'de karşı karşıya geliyor.
Maça dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Hadziahmetovic, Akintola, Papanikolaou, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Celil, Bennasser, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji
RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Samsunspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.