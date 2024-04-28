Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Varesanovic, Gaich
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mert, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Bassogog, Renaldo, Ali Sowe
ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.