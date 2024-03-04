Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a stadyum zemininin düzeltilmesi yönünde uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a zemin uyarusında bulundu. TFF, belirlenen tarihe kadar zeminde iyileştirme olmazsa stadyumun müsabakaya kapatılacağını duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

"Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a; stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi."