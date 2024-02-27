Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Finlandiya'da ameliyat edildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Benhur Keser'in bugün Finlandiya'da yapılan uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Benhur Keser'in bir an önce eski sağlığına kavuşması temenni edilerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Oyuncumuz Benhur Keser'in bugün Finlandiya'da yapılan, uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Benhur'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/bXID29f2J6— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2024