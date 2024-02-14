Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman birebir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci, bölümde ise Rizespor dar alanda çift kale taktik antrenman gerçekleştirdi. 90 dakika süren antrenman köşe vuruşu çalışmasıyla tamamlandı. Öte yandan uzun zamandır sakat olan Khusniddin Alikulov bugün ilk kez takımla antrenmanlara başladı. Janne-Pekka ise takımdan ayrı çalıştı.