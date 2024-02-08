Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan David Akintola'yı kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola'ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor'umuzun yeni transferi David Akintola Babajide, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri… pic.twitter.com/9rdyuclzfn— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 7, 2024