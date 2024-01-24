Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ve 22 yaşındaki kaleci Canberk Yurdakul kendilerini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferlerimize 'hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi
Çaykur Rizespor'umuz Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç'u kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ozan İsmail Koç'a "hoş geldin"… pic.twitter.com/9FrdpxrZch— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 24, 2024
Çaykur Rizespor'umuz Bursaspor'dan Canberk Yurdakul kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki kaleci Canberk Yurdakul, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Canberk Yurdakul'a "hoş geldin" diyor,… pic.twitter.com/tvXZUnhL41— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 24, 2024