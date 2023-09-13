Türkiye'de transferin son günlerine girilirken Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
SHELVEY, RİZESPOR İÇİN GELİYOR
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'ın kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki İngiliz orta saha Jonjo Shelvey'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
KİRALIK TRANSFER
Haberde; Shelvey'in kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği ve kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katılmasının beklendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.