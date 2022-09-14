Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'u kabul etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkanımız İbrahim Turgut, nazik kabulleri ve değerli tavsiyeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve şükranlarını sundu." ifadelerine yer verildi.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 20:59 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 21:04