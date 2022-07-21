Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor'da Damjan Djokovic ile yollar ayrıldı. Djokovic, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.
Rizespor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 16:52
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel oyuncuları Damjan Djokovic ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Djokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Djokovic, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.