Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan transfer ettiği ve sezonun sona ermesiyle sözleşmesi biten Yusuf Sarı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Yusuf Sarı'ya veda etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yusuf Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar geçerli bir mukavele imzalamıştı.