Hamza Hamzaoğlu'ndan Gedson Fernandes açıklaması!

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Rizespor'da yeni transfer Gedson Fernandes konusunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Başkanımız Gedson Fernandes transferini söyleyince duraksadım. 'Mümkün olur mu?' diye düşündüm. Takım içerisinde bir yerlere oturtmaya çalıştım. Bize güç katacağını söyledim. Yönetimimizi tebrik ediyorum. İyi bir transfer. Takımımıza güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 17:40