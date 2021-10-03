03 Ekim 2021, Pazar

RİZESPOR

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Galatasaray maçı öncesinde konuştu!

Hamzaoğlu: Herkes motive şekilde
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

"Oyuncularımın umutları var. Onu kaybetmediler. O da bizi mutlu ediyor. Herkes motive şekilde maça hazırlandık. Buradan iyi sonuç alırsak özgüvenimiz biraz daha pekişecek. İlerleyen haftalarda takımın daha iyi duruma geleceğini görüyorum."

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