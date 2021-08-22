Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması! "Bilmiyorum"
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Caner Erkin'in adı bir süredir Çaykur Rizespor'la anılıyordu. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum." dedi.
Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi evlerinde kazanmak istediklerini belirterek, kadrolarının eksik olması dolayısıyla bunu başaramadıklarını ifade etti.
Olumsuzluklara rağmen rakiplerini analiz edip, satranç hamleleri gibi oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını anlatan Uygun, pozisyonlara da girdiklerini ancak golü atamadıkları için maçın berabere bittiğini dile getirdi.
Her puanın çok önemi olduğunu ifade eden Uygun, şöyle devam etti:
"Futbolcularımız çalışmaya, gelişmeye ve bu sürecin içerisinde Rizespor da benim arzuladığım istekli, agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşecek. Taraftarlardan tek ricamız sabır. Sabrı, özellikle söylememin sebebi şu; geçen sene 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı ve bir ay sonra yeni gelen yönetim var. O arada sözleşmeleri bittiği için ayrıldılar. Diğer taraftan da bazı futbolcularımız gitmek istedi. Biz birçok transfere geç başladık ve birçok transferde sorunlar yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetinin olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. Bu yüzden biraz sabır, destek. Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasına yeni gelecek takviyeler ve şu anda elimdeki kadro ile birlikte sakatlıkların da geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz."
Uygun, defans, iki kanat ve forvet olmak üzere 4 mevki için transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve belli bir aşama kaydettiklerini söyledi.
Transferi gündemde olan Caner Erkin konusundaki bir soruya da Uygun, "Bilmiyorum. O yönetiminin bileceği iş. Şu anda o konuyla ilgili bildiğim bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası