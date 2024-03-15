Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Pendikspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Pendikspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 22:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024- 22:32