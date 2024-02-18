Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "İlk yarıda iyi olan taraf bizdik. İyi oyun ortaya koyduk. Gol fırsatlarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda Alpaslan'ın bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı. Sonrasında Trabzonspor'un golleri geldi. Sonrasında karşımızda oyunu domine eden bir rakip vardı. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık" ifadelerini kullandı.