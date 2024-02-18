Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "İlk yarıda iyi olan taraf bizdik. İyi oyun ortaya koyduk. Gol fırsatlarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda Alpaslan'ın bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı. Sonrasında Trabzonspor'un golleri geldi. Sonrasında karşımızda oyunu domine eden bir rakip vardı. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık" ifadelerini kullandı.
Pendikspor'da Ivo Vieira: İstemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık!
Son dakika spor haberi: Süper Lig’in 26’ncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 18.02.2024- 19:14