Son dakika transfer haberi: Mame Thiam, Mondihome Kayserispor'dan Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer oldu. İstanbul ekibi resmen açıkladı. İşte detaylar...

Kayserispor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.

İstanbul ekibi resmen açıkladı.

Son üç sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu; bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Mame Baba Thiam Siltaş Yapı Pendikspor'da!

Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, son olarak Kayserispor forması giyen Senegalli tecrübeli forvet Mame Thiam'ı renklerine bağladı.