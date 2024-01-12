Kayserispor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.
İstanbul ekibi resmen açıkladı.
Son üç sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu; bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetti.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Mame Baba Thiam Siltaş Yapı Pendikspor'da!
Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, son olarak Kayserispor forması giyen Senegalli tecrübeli forvet Mame Thiam'ı renklerine bağladı.
Mame Baba Thiam Siltaş Yapı Pendikspor'da! ✍️ Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, son olarak Kayserispor forması giyen Senegalli tecrübeli forvet Mame Thiam'ı renklerine bağladı. 🇸🇳 pic.twitter.com/hHy0jOUQvy— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) January 12, 2024