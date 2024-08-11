Paris 2024'te tek gecede 4.6 kilo verdi! Madalyayı kazandı

Paris Olimpiyatları’nda 57 kg güreş kategorisinde yarışan Hintli Aman Sehrawat, yarı final yenilgisinden sonra 61,5 kg’ye çıktı. Bronz madalya maçına çıkmak için bütün gece uyumayarak kilo veren Sehrawat, uygun seviyeye indi ve müsabakayı da kazanmayı başardı.

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2024- 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024- 12:51