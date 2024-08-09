Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda final maçına çıkıyor. Kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli rakibini uğrattığı yenilginin ardından altın madalyaya bir adım daha yaklaşan Çakıroğlu, finalde Çinli Yu Wu ile kozlarını paylaşacak. Peki Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te milletimize final heyecanı yaşatıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakalarında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Busenaz Çakıroğlu, final maçında Çinli rakibi Yu Wu ile kozlarını paylaşacak. Roland-Garros'taki altın madalya kazandıracak final müsabakası 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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BUSE NAZ'IN RAKİBİ YU WU KİMDİR?

13 Ocak 1995 doğumlu Çinli boksör, 29 yaşındadır. Yu Wu, 2023 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.