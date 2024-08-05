Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar'dan görkemli galibiyet!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stil 60kg eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 16:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stil 60kg eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Enes Başar, son 16 turunda ilerleyen dakikalarda Romanya'dan Razvan Arnaut ile karşılaşacak.
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