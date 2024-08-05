2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 12. dakikasında Özbek hakem Ilgiz Tantashev, İspanyol futbolcuyla çarpışması sonucu yerde kaldı.
Maça devam edemeyen Tantashev yerini İsveçli hakem Glenn Nyberg'e bıraktı.
İşte o anlar:
😅 ¿Balón? 🚨 El 𝐚́𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐨 del Marruecos-España recibe un golpe fortuito y no va a poder seguir en el partido 🔄 El uzbeko Ilgiz Tantashev deja su puesto al sueco Glenn Nyberg@Paris2024 | #Paris2024 | #Football pic.twitter.com/PbVztq8XKV— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 5, 2024