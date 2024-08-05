Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, yarı final maçlarıyla devam ediyor. Brezilya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Brezilya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brezilya - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Brezilya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brezilya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - İspanya maçı 6 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Eurosport 5'te canlı yayınlanacak.

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