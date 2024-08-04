Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
Son dakika spor haberleri: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, boksta kadınlar 57 kiloda Brezilyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...
Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2024- 12:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024- 12:44
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Esra Yıldzı Kahraman, boksta yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibi Jucielen Romeu'yu mağlup ederek kadınlar 57 kiloda yarı finale yükseldi.
Yarı final mücadelesi 7 Ağustos'ta oynanacak.
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