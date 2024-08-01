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Mısır U23 - Paraguay U23 çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Paris 2024 Olimpiyatları
Mısır ile Paraguay U23 takımları, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. 100 yılın ardından yeniden Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda heyecan sürerken Groupama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Mısır U23 - Paraguay U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Mısır ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mısır - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MISIR - PARAGUAYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mısır - Paraguay maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.