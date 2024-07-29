Son dakika spor haberi:Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç & Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi. İşte detaylar...

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan mücadelede Türk olimpiyat tarihinin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Ay-yıldızlı takım, altın madalya için Zorana Arunovic ve Damir Mikec'ten oluşan Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş - Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları şu ifadelerle kutladı:

"Ve #Paris2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun!"