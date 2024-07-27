Judoda Salih Yıldız yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzi ile karşı karşıya gelen Salih Yıldız, rakibini waza-ari puanıyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Sardalashvili'nin rakibi olan Salih Yıldız, waza-ari puanıyla karşılaşmadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Dünya 2 numarası rakibini mağlup eden Salih Yıldız, yarı finalde ev sahibi ülkeden Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.