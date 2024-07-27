Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışabilmek için şoke eden bir karara imza attı.

Matt Dawson, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edebilmek adına sağ el yüzük parmağının bir kısmını kestirmeyi tercih etti.

Avustralya'nın iki hafta önce Perth'te gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Matt Dawson, sağ el yüzük parmağını kırdı. Matt Dawson'ın parmağındaki sakatlığın düzelmesinin aylar alacağı öğrenildi.

Avustralyalı hokey oyuncusu, parmağında oluşan kırığı soyunma odasında ilk gördüğünde bayıldığını dile getirdi. Yıldız oyuncu, kırığın çok kötü durumda olduğunu vurguladı.

Milliyet'in derlediği haberde; Matt Dawson'ın bu sakatlık sonrası acilen bir plastik cerrah ile görüştüğü kaydedildi. Avustralyalı hokey oyuncusunun görüştüğü plastik cerrahın kırığın onarılması için ameliyat önerdiği ancak parmağının tam işlevini geri kazanamayabileceğini belirttiği aktarıldı.

30 yaşındaki sporcunun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak için parmağının belli bir kısmını kestirmeye karar verdiği belirtildi. Avustralya sporcunun eşi tarafından aceleci bir karar almaması konusunda uyarıldığı ancak Matt Dawson'ın aynı gün öğleden sonra bilinçli olarak parmağını kestirme kararı aldığı kaydedildi.

"SON OLİMPİYATIM OLABİLİR"

Katıldığı bir podcastte konuşan Matt Dawson parmağını kestirme kararına dair şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin sonuna kesinlikle başından daha yakınım ve kim bilir, bu benim son olimpiyatım olabilir ve eğer hala en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapacağım şey buydu. Eğer ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını almaksa, yapacağım şey buydu."

Avustralya'da takım kaptanı Aran Zalewski, Matt Dawson'ın aldığı bu kararın takımda şok etkisi yarattığını dile getirdi. Matt Dawson'ın aldığı bu kararı desteklediklerini belirten Aran Zalewski açıklamasında şu sözleri dile getirdi:

"Ne düşüneceğimizi gerçekten bilmiyorduk ve sonra hastaneye gittiğini ve parmağını kestiğini duyduk, bu oldukça ilginçti çünkü insanların bazen burada olmak için bir kolunu, bir bacağını ve hatta biraz parmağını verebileceğini biliyorum. Gelip en üst düzeyde rekabet etmek için bir ömür boyu seçim ve fedakarlık yaptığınızda, bence onun için kolay bir karardı."

Avustralya Hokey Takımı Koçu Colin Batch, Matt Dawson'ın takımla birlikte antrenmanlara katıldığını açıkladı.