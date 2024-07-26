Son dakika haberine göre; Fransız polisi, İsviçre, Fransa ve Almanya'nın birlikte kullandığı Basel-Mulhouse Havalimanı'nı bomba alarmı nedeniyle tahliye etti. Air France'ın Paris uçağı, bomba uyarısı nedeniyle Mulhouse Havalimanı'nda bekletiliyor. Tren hatlarındaki aksamalar sürerken Fransa-İsviçre sınırı yakınındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı "güvenlik gerekçesiyle" tahliye edilerek geçici olarak kapatıldı.

Eurostar şirketinden BFMTV kanalına yapılan açıklamada ise olumsuz sinyalizasyon koşulları nedeniyle Paris ve Londra arasında sefer yapan Eurostar trenlerinin farklı bir hat üzerinden seferlerini düzenlemek durumunda kaldığı bildirildi.